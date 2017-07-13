مشروع قانون أمريكي لمنع تشكيل فريق للأمن الإلكتروني مع روسيا

واشنطن — سبوتنيك. وذكرت السناتور الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا، إيمي كلوبوشار عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، أنها قدمت مشروعا للقانون سوية مع السناتور بين كاردين والسناتور ديك دوربين والسناتور جاك ريد "لمنع تشكيل فريق للأمن الإلكتروني مع روسيا".

Introduced legislation w @SenatorCardin, @Senator Durbin, @SenJackReed to prevent the creation of a cybersecurity unit w Russia. — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) July 12, 2017

© Sputnik. Michael Klimentyev ترامب وافق على تشكيل مجموعة عمل حول الأمن الإلكتروني

والجدير بالذكر، أن الأمن الإلكتروني كان أحد مواضيع المباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في هامبورغ يوم 7 تموز/يوليو على هامش قمة مجموعة العشرين. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في أعقاب اللقاء أن دونالد ترامب أيد فكرة تشكيل فريق مشترك خاص بالأمن الإلكتروني.

وفي وقت لاحق أعلن ترامب أن مناقشته للأمن الإلكتروني مع بوتين لا تعني أن ذلك يمكن أن يحدث.