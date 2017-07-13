مشروع قانون أمريكي لمنع تشكيل فريق للأمن الإلكتروني مع روسيا

واشنطن — سبوتنيك. وذكرت السناتور الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا، إيمي كلوبوشار عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، أنها قدمت مشروعا للقانون سوية مع السناتور بين كاردين والسناتور ديك دوربين والسناتور جاك ريد "لمنع تشكيل فريق للأمن الإلكتروني مع روسيا".
Introduced legislation w @SenatorCardin, @Senator Durbin, @SenJackReed to prevent the creation of a cybersecurity unit w Russia.— Amy Klobuchar (@amyklobuchar) July 12, 2017
وفي وقت لاحق أعلن ترامب أن مناقشته للأمن الإلكتروني مع بوتين لا تعني أن ذلك يمكن أن يحدث.
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