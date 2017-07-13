حفل في قاعدة إنجرليك التركية بمناسبة تقاعد الكلب "جيري"

ووفقا لـ"الأناضول"، ذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للقاعدة التركية الواقعة بولاية أضنة، الكلب "جيري" المتخصص بالعثور على المتفجرات والقيام بدوريات لحماية المعدات في القاعدة، أنهى بنجاح فترة خدمته والتي استمرت 7 سنوات.

© AFP 2017/ TOBIAS SCHWARZ / POOL وزير الخارجية التركي: نملك الصلاحية لإغلاق قاعدة إنجرليك

وأشار البيان إلى أن الكلب جيري أمضى سنواته الـ 7 الماضية في خدمة قيادة الجناح الجوي الـ 39 في القوات الأمريكية المتمركزة بقاعدة إنجرليك.

وخلال الحفل الذي جرى تنظيمه بمناسبة تقاعد "جيري"، قال مدربه الرقيب أنخيل سانتياغو، إن جيري خدم سلاح الجو الأمريكي بكثير من الولاء والشرف.

وأضاف سانتياغو، أن جيري أسدى خدمات جليلة للجيش الأمريكي منذ العام 2010، من خلال قيامه بمهام كبيرة في سبيل حماية المعدات العسكرية الموجودة في إنجرليك، والتي تقدّر قيمتها بنحو 18 مليار دولار.

من جهته، قال الرقيب بريان كين، المالك الجديد لجيري، أنه سيفعل أي شيء من أجل تقديم بيئة مريحة للكلب الذي قدم خدمات كبيرة للقوات الأمريكية.