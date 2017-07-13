ترامب يكشف مفاجأة بشأن لقاء ابنه مع المحامية الروسية

وعندما سئل في مقابلة في البيت الأبيض عن لقاء ترامب الابن مع المحامية الروسية ناتاليا فسيلنيتسكايا، قال الرئيس الأمريكي: "لا لم أعرف إلا قبل يومين عندما سمعت بذلك".

© REUTERS/ Stephanie Keith ابن ترامب يكشف عن سبب لقائه بمحامية روسية

ونشر ترامب الابن، يوم الثلاثاء الماضي، رسائل بريد إلكتروني أوضحت أنه قبِل بشغف الاجتماع بالمحامية بعدما قيل له إنها محامية حكومية قد يكون لديها معلومات تضر بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في إطار دعم موسكو الرسمي لحملة والده في الانتخابات الرئاسية.

ووفقا لـ"رويترز"، اعتبر الرئيس الأمريكي في المقابلة أن ابنه لم يخطئ لاجتماعه بالمحامية الروسية، مضيفاً: "أعتقد أن كثيرا من الناس كانوا سيعقدون هذا الاجتماع لو أنهم مكانه".

وفي المقابلة التي جرت، أمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي أيضا إنه وجه سؤالا مباشرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عما إن كان قد لعب دورا في ما تقول المخابرات الأمريكية إنه تدخل روسي في الحملة الرئاسية وذكر أن بوتين أكد عدم تدخله.