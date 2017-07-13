مشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون حول عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

© Sputnik. Sergey Subbotin مسؤول عسكري صيني: كوريا الشمالية تريد إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة

موسكو — سبوتنيك. وقال فان هولين "نحن نقدم مشروع قانون يؤيده الحزبان، يهدف إلى تعزيز نظام العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية".

وأوضح أن مشروع القانون "سيمس الوسطاء والمنسقين من خلال فرض عقوبات إلزامية وغرامات على مصارف وشركات ومؤسسات مالية تقوم بأعمال تجارية مع كوريا الشمالية".

وكانت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قد صرحت بأن واشنطن تنوي فرض عقوبات ليس فقط على كوريا الشمالية، بل وعلى كافة الدول التي تقوم بأعمال تجارية مع كوريا الشمالية.

ويأتي ذلك بعد إعلان كوريا الشمالية، يوم 4 تموز/يوليو الجاري، عن نجاح تجربة صواريخ "هوانسونغ 14" البالستية العابرة للقارات.