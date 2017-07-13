الزعيم الكوري الشمالي يكرم المسؤولين عن تطوير صاروخ عابر للقارات

© Sputnik. Iliya Pitalev نوايا أمريكا الحقيقية تجاه كوريا الشمالية

قام الزعيم الكوري كيم جونغ أون بتكريم المختصين من المهندسين والعلماء على تطوير صاروخ "هواسونغ-14" الباليستي العابر للقارات، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية

فقد ألقى كيم خطابا في مناسبة التكريم، تحدث فيه عن الحدث التاريخي لتجربة الصاروخ، والتي بحسب قوله، قد غيرت جذريا الوضع الاستراتيجي لكوريا الشمالية أمام العالم.

وأضاف قائلا بأنه يضع كامل ثقته بالمهندسين والعلماء الكوريين المسؤولين عن تطوير القوة العسكرية للجمهورية، الأمر الذي سيوفر ضمانات عسكرية كبيرة للبلد، منهيا خطابه بعبارة إلى "الأمام لمعركة دامية من أجل الوطن والشعب".

وكان كيم قد كافأ القائمين على المشروع، بمنحمهم وسام كيم إيل سونغ وكيم شين الوطنيين، بالإضافة لمنحهم لقب أبطال كوريا الشمالية من خلال منحهم ميدالية خاصة من الذهب عليها شعار "المطرقة والمنجل".

كما منحهم ساعات تذكارية عليها أسماء الزعماء الكوريين السابقين، بالإضافة لكتب من أعمال كيم.

يذكر أنه، في 4 يوليو/تموز، أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن إطلاق ناجح لصاروخ "هواسونغ-14"، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام العالمية وبخاصة الأمريكية.