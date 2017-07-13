ترامب: أنا أفضل رئيس أمريكي في التاريخ

وقال ترامب "لقد حققنا خلال 5 أشهر ما لم يستطع تحقيقه أي رئيس سابق للولايات المتحدة"، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الإنجازات تجعل مزاج موظفي البيت الأبيض رائعاً.

وأتى الرئيس الأمريكي بمثال على "الإنجازات" التي تحققها إدارته، وهي الحرب على الإرهاب في العراق وسوريا، "الجيش الأمريكي يحقق تقدما جيدا"، وهذا ما لم يستطع فعله الرئيس السابق باراك أوباما، حسب قوله.

Stock market hits another high with spirit and enthusiasm so positive. Jobs outlook looking very good! #MAGA🇺🇸 pic.twitter.com/Vwxsb2vWGe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2017

كما ادعى ترامب أن الأسواق المالية وسوق الوظائف أظهرت نتائج باهرة بالنسبة للـ16 عام الأخيرة. وقال إن إدارته قادرة على النجاح في أي مهمة تضعها نصب عينيها.