مجموعة سفن أسطول بحر قزوين الروسي تزور ميناء بندر أنزلي في إيران

© Sputnik. Evgeny Biyatov يد إيران على زناد أقوى منظومة صاروخية

موسكو-سبوتنيك. وقال رئيس المكتب الصحفي للمنطقة، العقيد فاديم أفاناسييف، للصحفيين، اليوم، "وفقا لبرنامج الزيارة، عقد البحارة الروس لقاء مع ممثلي قيادة القوات البحرية الإيرانية وسلطات محافظة جيلان، ووقفوا دقيقة صمت تكريما لروح الشهداء في "بولفار" القدس".

وأضاف العقيد أن البحارة الروس سيتعرفون على المعالم التاريخية في مدينة أنزلي ولا هيجان وفي قرية "ماسولا" التي تتميز بطراز معماري عريق، على شكل المدرجات.

وبدوره، سينظم طاقم سفينة "محج قلعة" للمدفعية الصغيرة على متنها حفل الاستقبال الرسمي، لممثلي البحرية الإيرانية، نيابة عن قيادة مجموعة السفن الروسية الزائرة إلى إيران".

كما ذكر المتحدث أن برنامج الزيارة يضم أيضا إجراء فعاليات رياضية ودية بين البحارة الروس والإيرانيين في كرة القدم وكرة السلة والتجديف.

ويغادر الوفد البحري الروسي، صباح السبت 15 تموز/يوليو، سواحل إيران عائدا إلى بلاده.