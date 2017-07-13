مسؤول أمريكي بارز: مرجح جداً أن يصدق ترامب على التزام إيران بالاتفاق النووي

© Sputnik. Alexey Boitsov قناة فرنسية: لهذه الأسباب تعزز عمان علاقتها مع إيران

وبموجب الاتفاق يتعين على وزارة الخارجية أن تبلغ الكونغرس كل 90 يوماً بمدى التزام إيران به. وأمام ترامب حتى يوم الاثنين لاتخاذ قرار.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن ترامب قد يغير رأيه في أي وقت.

وانتقد ترامب الاتفاق مرارا خلال حملته الانتخابية في العام الماضي.