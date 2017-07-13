السؤال الذي تمنى ترامب طرحه على بوتين

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب: أعتقد أننا توافقنا جدا مع بوتين... نحن قوتان نوويتان عظميان

وتحدث ترامب، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز، نشرتها مساء الأربعاء، عن علاقته بالرئيس الروسي، وعن نجاحهما معا في الحفاظ على الكثير من الأرواح.

وأشار قائلاً: ""في الحقيقة، السؤال الوحيد الذي أتمنى لو أستطيع طرحه على بوتين هو: هل كنت فعلا تدعمني؟".

كما تحدث ترامب عن لقائه ببوتين في السابع من تموز/ يوليو الجاري، على هامش قمة مجموعة الدول الـ20 في مدينة هامبورغ الألمانية وقال "أجرينا اجتماعًا مثمرًا للغاية"، مضيفا أنه أسس لعلاقة "مهمة جدا" مع بوتين.

وقال في مقابلة مع قناة تلفزيون "سي بي إن": أعتقد أننا توافقنا بشكل جيد جداً، وأعتقد أن هذا جيد، وليس سيئاً. يقول الناس: "أوه، أنه يجب عليهما التوافق". "من هم هؤلاء الناس، من يتكلم هكذا؟ أعتقد أننا جداً، جداً توافقنا جيداً. نحن قوتان نوويتان عظميان".

وانتقد الرئيس الأمريكي أيضا منافسته الديمقراطية في الانتخابات هيلاري كلينتون قائلا "إن بوتين كان سيشعر بسعادة أكبر لو فازت هي بالرئاسة لأنها ما كانت لتنفق ما يخطط هو لإنفاقه على الجيش الأمريكي".