بعد وصول دفعة قوات تركية جديدة إلى قطر...بن سلمان يتوصل لتفاهم عسكري مع تركيا

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم الخميس، بأن الوزيران إيشيك وبن سلمان تبادلا الآراء حول التعاون بين البلدين في مجال الدفاع، إضافة إلى القضايا الإقليمية.

وأضاف البيان، أن الوزيران إيشيك وبن سلمان توصلا إلى تفاهم حول تعزيز التعاون بين البلدين، في مجال التدريب العسكري، وإقامة المشاريع المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية.

وجاء هذا الاتصال الهاتفي عقب وصول دفعة خامسة من القوات التركية إلى قاعدة عسكرية في قطر.

وتعتبر دول خليجية أن تركيا تؤيد قطر في خلافها مع أربع دول عربية على رأسها السعودية، وتطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في قائمة الطلبات التي أرسلتها إلى قطر، بإغلاق القاعدة العسكرية التركية التي تبنيها في قطر ووقف التعاون العسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.