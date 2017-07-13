ترامب يؤكد أن المحامية التي اجتمع معها نجله لا تمثل الحكومة الروسية

باريس — سبوتنيك. وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك نظيره الفرنسي: "لقد أجرى لقاء مع محامية روسية، وليست محامية للحكومة الروسية، بل بمحامية روسية، وكان لقاء قصيرا".

وأوضح أنه "لم يتم التوصل إلى نتائج خلال اللقاء".

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب يكشف مفاجأة بشأن لقاء ابنه مع المحامية الروسية

وكان نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وصف لقائه مع المحامية الروسية ناتاليا فيسلنتسكايا "بالفارغ"، مشيرا إلى أنه لو نظر إلى الوراء (أي لو أعاد حساباته) لتصرف بطريقة مختلفة.

من جهته أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه تلقى الأنباء حول الاتهامات الموجهة إلى ابن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاتصال بمحامية روسية بذهول، واصفا تناول هذه القضية في وسائل الإعلام بالـ"همجية".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأحد، نقلا عن 3 مستشارين للبيت الأبيض أن دونالد ترامب الابن نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على لقاء محامية مرتبطة بالكرملين خلال الحملة الانتخابية في 2016 بعد أن تلقى وعدا بالحصول على معلومات تضر بسمعة هيلاري كلينتون منافسة والده الديمقراطية وقتها على مقعد الرئاسة.

وأضافت الصحيفة أن مدير حملة ترامب آنذاك بول مانافورت وصهره جاريد كوشنر حضرا الاجتماع أيضا.