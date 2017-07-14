ترامب: سأدعو بوتين لزيارة البيت الأبيض

وردا على سؤال إن كان سيوجه دعوة للرئيس الروسي قال ترامب "لا اعتقد أن هذا هو الوقت المناسب.. لكن الإجابة نعم.. سأدعوه".

ووفقا لـ"رويترز"، كان الرئيس الأمريكي يتحدث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلته إلى فرنسا في تعليقات نشرها البيت الأبيض اليوم الخميس.

© Sputnik. Sergei Guneev السؤال الذي تمنى ترامب طرحه على بوتين

ووجه الديمقراطيون انتقادات لترامب واتهموه بعدم الضغط بما يكفي على الرئيس الروسي بشأن مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة الـ 20 في ألمانيا مطلع الأسبوع.

وذكر ترامب في المقابلة التي أجريت معه، الأربعاء الماضي، أنه وجه سؤالا مباشرا لبوتين عما إن كان قد لعب دورا في ما تقول المخابرات الأمريكية إنه تدخل روسي في الحملة الرئاسية.

وأضاف، ترامب أنه أمضى أول 20 أو 25 دقيقة من اجتماعه مع بوتين الذي استغرق أكثر من ساعتين في ألمانيا يوم الجمعة الماضي في التحدث عن مسألة التدخل في الانتخابات.

وتابع، "سألت: هل فعلت هذا؟ وأجاب: لا، لم أفعل. بالقطع لم أفعل. ثم سألته مرة ثانية بأسلوب مختلف تماما فأكد أنه لم يفعل".