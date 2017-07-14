البيت الأبيض يدرس مسألة إعادة ممتلكات الدبلوماسية الروسية

واشنطن — سبوتنيك. وأوضح غوركا موقف البيت الأبيض في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، بقوله، إننا نريد أن نعطي فرصة للتفاعل والتعاون مع روسيا.

وأضاف نائب مساعد الرئيس "هذا يعود لحقيقة مفادها بأنه قد لا نملك فلسفة مشتركة، ولا وجهة نظر حكومية مشتركة للعالم ولكن هناك قضايا ذات الاهتمام المشترك".

© Sputnik. Grigory sisoev لافروف يحذر واشنطن من رد قاس بسبب احتجازها للممتلكات الدبلوماسية الروسية

ونشرت صحيفة "إزفيستيا" في وقت سابق نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تخطط لطرد حوالي 30 دبلوماسيا أمريكيا وحجز بعض المقرات التي تملكها أمريكا في روسيا، ووفقاً لمعلومات الصحيفة، أن قرار واشنطن دفع الجانب الروسي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات وعدم التراجع عنها لأن الأملاك الروسية هي رهن الاحتجاز منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2016.

هذا وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 2016 مجموعة إجراءات ضد روسيا بسبب مزاعم حول التدخل في الانتخابات و"الضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين" العاملين في روسيا، حيث حظرت واشنطن الوصول إلى اثنين من المجمعات السكنية أو ما يسمى "البيوت" الريفية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية، وبالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ 35 من الدبلوماسيين الروس بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم وطلب منهم مغادرة الأراضي الأمريكية.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بداية شهر حزيران/يونيو الماضي، أن موسكو قد تطالب واشنطن بتعويضات مادية بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء حجز ممتلكات روسية بشكل غير قانوني.