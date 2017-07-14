الصين تحث الدول الأجنبية على عدم التدخل في شؤونها الداخلية

بكين — سبوتنيك. وقال شوانغ في بيان، نشر اليوم: "الصين دولة قانونية، وقضية ليو شياو بو، شأن صيني داخلي، فلذلك لا يحق للدول الأجنبية ألأخرى إدلاء بيانات غير مسؤولة.ونحث الدول المعنية على احترام سيادة الصين القانونية وعدم التدخل بشؤونه الداخلية تحت أي ذريعة".

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يذكر أن المعارض الصيني البارز الحائز على جائزة نوبل للسلام ليو شياو بو، توفي يوم الخميس، بعد أن رفضت الحكومة الصينية السماح له بمغادرة البلاد لتلقي العلاج من مرحلة متأخرة من سرطان الكبد.

وليو (61 عاما) معارض معروف للنظام منذ احتجاجات ميدان تيانانمين (السلام السماوي) عام 1989.

وصدر حكم بسجن ليو 11 عاما في 2009 بتهمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة" بعد أن ساعد في كتابة عريضة تعرف باسم (الميثاق 08) وتدعو إلى إصلاحات سياسية شاملة في الصين.