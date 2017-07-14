باكو ترصد 120 انتهاكا لوقف إطلاق النار في قره باغ خلال 24 ساعة

باكو — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع إن "التشكيلات المسلحة للقوات الأرمنية انتهكت وقف إطلاق النار 120 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية على مختلف اتجاهات الجبهة مستخدمة بذلك الرشاشات الثقيلة".

واحتدمت الأوضاع في قره باغ في مطلع نيسان/أبريل 2016، وتبادلت أرمينيا وجمهورية قره باغ غير المعترف بها من جهة، وأذربيجان من جهة أخرى، الاتهامات بالقصف والعمليات الهجومية على خط التماس، ما أدى لسقوط عشرات القتلى.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم "قره باغ" ذي الأغلبية الأرمينية، بدأ في عام 1988، عندما أعلن الإقليم خروجه من جمهورية أذربيجان الاشتراكية. وأدى النزاع المسلح في المنطقة لفقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم. ومنذ عام 1992 تجري مفاوضات لتسوية النزاع في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية.