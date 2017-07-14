رغم أنف الناتو...تركيا تسعى لامتلاك منظومة "إس-400"

وقالت وكالة أنباء "بلومبرغ" نقلا عن مسؤول تركي رفيع المستوى لم تعلن اسمه، إن تركيا تعتزم الحصول على منظومتين من طراز "إس-400" من روسيا في العام المقبل، وأنها مستعدة لتشتريهما بـ2.5 مليار دولار.

© Sputnik. Sergei Malgavko آخر تطورات حصول تركيا على منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية

وقال المسؤول إن المنظومات التي تعتزم تركيا الحصول عليها من روسيا ستخلو من نظام تمييز العدو من الصديق ما يتيح استخدامها ضد أي هدف.

وذكرت الوكالة أن تركيا كانت قد استعدت للحصول على منظومات للدفاع الجوي من روسيا والصين، ولكنها اضطرت إلى التراجع بسبب اعتراض حلف شمال الأطلسي (الناتو).

والآن بدأت تركيا تدير ظهرها للناتو بدليل أنها تنوي الحصول على معدات عسكرية من دولة لا تنتمي إلى الناتو، كما أشارت إلى ذلك وكالة بلومبرغ.

وكان فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي، قد قال في وقت سابق، إن روسيا لا ترى في العضوية التركية في حلف الناتو عقبة في طريق توريد منظومة "إس-400" لتركيا.