مقتل اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية في هجوم بالقدس

القدس — سبوتنيك. وقالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة 14 يوليو/تموز، إنه سقط قتلى ومصابون، بعد اشتباك في إحدى باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس القديمة.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها قتلت 3 شبان فلسطينيين، بعدما فتحوا النار على قوات الشرطة بالقرب من المسجد الأقصى، ما أدى لإصابة 3 جنود إسرائيليين اثنان منهما حالتهما حرجة، بحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية، فيما أكدت الشرطة قتلها الشبان الثلاثة.

وقال راديو الجيش الإسرائيلي، بدوره إنه أصيب 3 جنود إسرائيليين، بعد هجوم نفذه مجهول بالقدس القديم، قبل أن تتمكن القوات الإسرائيلية من تحييده.

وأوضحت الإذاعة أن اثنين من الإصابات بحالة حرجة، فيما أشارت إلى أن الهجوم وقع بالقرب من بوابة الأسد في البلدة القديمة.