السفير التركي في موسكو يؤكد عدم تغيير أنقرة لموقفها من الأسد

© REUTERS/ GONZALO FUENTES ترامب: نعمل من أجل اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة أخرى في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال ديريوز، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي في مبنى المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، مجيبا على سؤال في هذا الشأن "موقفنا لم يتغير بالنسبة للأسد، والذي بسبب سياسته يعاني عدد كبير من الناس الأبرياء، ولكننا في الوقت نفسه ندعم مباحثات جنيف. ونعمل مع روسيا في إطار عملية أستانا، لإعطاء دفعة للعملية في جنيف".

وفي مؤتمر صحفي جمع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث قال الأخير "إن باريس لم تعد تصر على رحيل الأسد.

في حين، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تعمل من أجل اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة أخرى في سوريا.