كوريا الشمالية تهدد الأمم المتحدة

© Sputnik. Sergey Subbotin مسؤول عسكري صيني: كوريا الشمالية تريد إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن اختبار الصاروخ الباليستي هو ممارسة للحق الشرعي في الدفاع عن النفس ضد أي تهديد نووي من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مجاورة أو بعيدة.

وتحاول اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إقناع كل من الصين وروسيا بتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لفرض عقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية في أعقاب أحدث تجاربها الصاروخية.