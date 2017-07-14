البيت الأبيض: ترامب يبحث هاتفيا مع الملك سلمان أزمة قطر ومكافحة الإرهاب

© REUTERS/ JONATHAN ERNST صحيفة بريطانية تكشف سر وقوف ترامب مع السعودية ضد قطر

وجاءت المكالمة الهاتفية في أعقاب زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، للمنطقة بعد شهرين من قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات مع قطر بسبب مزاعم أنها تمول جماعات إرهابية، وهو مارفضته قطر.

وأشار البيت الأبيض، في بيان صحفي اليوم الجمعه 14 يوليو/تموز، إلى أن "الزعيمين بحثا الجهود الدبلوماسية الأخيرة لحل النزاع مع قطر، وشددا على أهمية متابعة التزامات قمة الرياض".