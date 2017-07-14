البنتاغون: قوات أمريكية قتلت زعيم "داعش" الجديد في أفغانستان

© REUTERS/ Mohammad Ismail زعيم جديد لـ"داعش" في أفغانستان

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، في بيان، اليوم الجمعة، 14 يوليو/تموز، إن الغارة التي وقعت الثلاثاء الماضي 11 يوليو/تموز، أودت بحياة اعضاء اخرين في تنظيم "داعش الإرهابي"، وذلك وفقا لرويترز.

واعتبرت المتحدثة باسم البنتاغون، أن مقتل "أبو سيد" سيعطل بشكل ملموس مخططات التنظيم الإرهابي لتوسيع وجوده في أفغانستان".