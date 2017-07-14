تركيا تسعى لتطوير منظومة دفاع جوي بالتعاون مع فرنسا وإيطاليا

© REUTERS/ Murad Sezer تركيا تعزل آلافا من رجال الشرطة وموظفي الوزارات والأكاديميين

أنقرة — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "حريت" عن الوزير قوله: "اليوم قام قسم الصناعات العسكرية بتوقيع مذكرة مع "يوروسام" حول تطوير منظومة دفاع جوي وطنية، سنقوم بذلك بالتعاون مع الفرنسيين والإيطاليين".

وأشار الى أن تركيا تعتزم شراء منظومات أس-400 الروسية لتلبية حاجتها العاجلة لمنظومات الدفاع الجوي، وقال "العمل جار في هذا السياق، ولا وجود لأية مشكلات".