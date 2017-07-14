ظريف: إيران تدعم وقفا شاملا للنار على امتداد سوريا

© Sputnik. khaled elkhateeb بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا

وفي تصريحات لقناة الميادين، صباح اليوم الجمعة، 14 يوليو/تموز، أكد ظريف، أن إيران تدعم وقفاً شاملاً للنار على امتداد سوريا، لافتا إلى أن إيران كانت في صدارة المتصدين للإرهاب مع حكومات وجيوش وشعوب المنطقة.

وعن الاتفاق النووي، اعتبر الوزير الإيراني، أن عدم تطبيق الاتفاق بالكامل لا يخدم ديمومته، داعياً الأمريكيين إلى مراجعة تطبيقهم، فيما نفى أن يكون بصدد عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة.

وكان ظريف قد وصل، أمس الخميس، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع المسؤولين السياسيين رفيعي المستوى لهذا العام في الأمم المتحدة، ويرافقه في الزيارة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عباس عراقجي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأمريكية مجيد تخت روانجي.