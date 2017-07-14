إدارة ترامب تستأنف ضد قرار محكمة جزئية يبطل جزءا من حظر السفر

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب يطلب من المحكمة مزيدا من الوقت للرد على دعاوى حظر السفر

وكانت المحكمة الجزئية أوقفت تطبيق الحظر على أجداد مواطنين أمريكيين ولاجئين تقوم وكالات إعادة التوطين بالنظر في حالاتهم. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال سيشنز في بيان إن الإدارة ستعود، "مضطرة وبشكل مباشر إلى المحكمة العليا" في محاولة لإلغاء قرار قاضي المحكمة الجزئية في ولاية هاواي يوم الخميس.

وقيد قرار القاضي ديريك واتسون نطاق الحظر المؤقت الذي فرضته الإدارة الأمريكية على اللاجئين والوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة.

وكانت المحكمة العليا سمحت في الشهر الماضي بتطبيق الحظر لكنها استثنت منه "أناس لهم علاقات فعلية" بأشخاص أو كيانات أمريكية.

ولم تفسر الإدارة الأمريكية الحكم بالشكل الملائم وقالت إن الحظر سينطبق على الأجداد وغيرهم من أفراد أسر الأمريكيين مما دفع هاواي لدعوة القاضي إلى توسيع التعريف ليحدد من يمكن أن يشملهم الحظر.

وقال عمر جدوات المحامي في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الذي شارك في الطعن على الحظر "الحقيقة هنا هي أن تفسير الحكومة للأمر الذي أصدرته المحكمة العليا يتحدى الفطرة السليمة".

وأضاف "هذا ما وجدته المحكمة الجزئية ولن تغير انتقادات وزير العدل للقرار هذا الواقع".

وقال مستشار الأمن الداخلي بالبيت الأبيض توم بوسرت للصحفيين في وقت سابق اليوم الجمعة إن القرار يبدو "فضفاضا بدرجة كبيرة وسوف يزعجني إذا كان كما تردد عنه".