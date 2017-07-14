أمريكا تصدر تعليمات أمنية معدلة لشركات الطيران حول العالم

© AP Photo/ Wilfredo Lee إدارة ترامب تستأنف ضد قرار محكمة جزئية يبطل جزءا من حظر السفر

وحسب "رويترز" قال جيمس غريغوري المتحدث باسم الإدارة التابعة لوزارة الأمن الداخلي "هذا التحديث سيعزز أمن الطيران العالمي ويعد دليلا على التزامنا المشترك برفع كفاءة الأسس المعمول بها".

وقال مسؤول في إحدى شركات الطيران تم إخطاره بالأمر إن التعليمات الجديدة تعطي خطوط الطيران المزيد من المرونة ووقتا إضافيا للحصول على معدات الكشف عن المتفجرات. وطلب المسؤول عدم ذكر اسمه بسبب عدم التصريح له بالتحدث مع وسائل الإعلام في موضوعات أمنية حساسة. وقال مسؤولون من إدارة أمن النقل إن التعليمات الجديدة تشمل تعديلات فنية لكنهم رفضوا نشر نصها.

كانت شركات خطوط جوية أوروبية تسعى من أجل تعديلات من أجل الوفاء بالمعايير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 19 يوليو تموز.

وتشمل المتطلبات الجديدة تعزيز فحص الركاب في المطارات الأجنبية وزيادة إجراءات الأمن المتبعة حول الطائرات ومناطق وجود الركاب وتوسيع الفحص باستخدام الكلاب.

كان وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي كشف في 28 يونيو حزيران عن إجراءات أمنية معززة لكل الرحلات الأجنبية الوافدة إلى الولايات المتحدة قال مسؤولون إنها تهدف لإنهاء الحظر المحدود على حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول داخل مقصورات الركاب والحيلولة دون توسيع الحظر ليشمل مطارات أخرى. وفرضت وزارة الأمن الداخلي هذا الحظر في مارس آذار على تسع شركات طيران أغلبها من الشرق الأوسط ضمن إجراءات أمريكية لمواجهة تهديدات باحتمال وضع متفجرات في أجهزة كمبيوتر محمولة وغيرها من الأجهزة.

ورفعت الوزارة الحظر عن رحلات الخطوط الجوية المغربية من مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء أمس الخميس لتبقى الخطوط السعودية وحدها تحت الحظر. وقال غريغوري إن الوزارة تتوقع رفع الحظر عن الرحلات المتبقية بحلول 19 يوليو تموز.