تبيان ما لا يرضي إسرائيل

ويفترض أن يكون هذا النبأ استأثر باهتمام إسرائيل التي تتاخم حدودها جنوب غرب سوريا.

© AP Photo/ Ariel Schalit روسيا تقوض خطة إسرائيل

وبهذا الصدد قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تصريح صحفي: "نؤيد أي محاولة لتهدئة الوضع في أراضي سوريا".

ولم يعلن الوزير الإسرائيلي التفاصيل بخصوص موقف بلاده تجاه اتفاق إعلان الهدنة في جنوب سوريا، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر إعلان التفاصيل خلال اجتماع ممثلي إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة في مدينة فيينا، وأن إسرائيل سترحب "بهذه المبادرة إذا أرضتنا التفاصيل".

وتبين من تصريح ليبرمان أن إسرائيل تريد أن تتضمن تفاصيل الاتفاق الروسي الأمريكي على إعلان الهدنة في جنوب غرب سوريا إنهاء "الوجود الإيراني" في منطقة الحدود السورية الإسرائيلية، حيث قال الوزير الإسرائيلي: "تسعى إيران إلى تحويل سوريا، وبالأخص جنوبها، إلى رأس حربة ضد إسرائيل. لسنا مستعدين لقبول ذلك. لهذا نطالب بألا يكون لهم وجود هناك. هذا واحد من أهم شروطنا".