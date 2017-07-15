الخارجية الأمريكية تشيد بـ "شجاعة" الشعب التركي

© REUTERS/ Kemal Aslan كاتب: المرحلة الثانية من الانقلاب التركي يتمثل في الحصار على قطر

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن "مواطني تركيا الشجعان والمخلصين من مختلف فئات المجتمع وذوي مختلف المعتقدات السياسية دافعوا عن ديمقراطيتهم ضد محاولة الانقلاب".

وأكد البيان "تمسك الولايات المتحدة بالديمقراطية في تركيا والمؤسسات الديمقراطية، وتقدم التعازي لأصدقاء وأحباء هؤلاء الذين أصيبوا أو قتلوا خلال محاولة الانقلاب".

وأضافت الخارجية أن الولايات المتحدة "تعبر عن امتنانها على شجاعة من خرجوا إلى الشوارع لحماية حقوق والحريات المجتمع الديمقراطي".

يذكر، أن تركيا شهدت محاولة انقلاب عسكري ليلة 15 تموز/يوليو عام 2016. وبنتيجة المواجهات بين الانقلابيين ومعارضيهم التي استمرت حتى صباح يوم 16 تموز/يوليو، قتل أكثر من 240 مواطنا تركيا، وأصيب اكثر من ألفي شخص بجروح.

واتهمت السلطات التركية الداعية والسياسي المعارض المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بتدبير محاولة الانقلاب، وطالبت الولايات المتحدة بتسليمه، فيما نفى غولن مسؤوليته عن محاولة الانقلاب وندد بها.