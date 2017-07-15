الرئيس الفنزويلي يرفع رواتب قوات الأمن وسط الاحتجاجات

© REUTERS/ Carlos Eduardo Ramirez الأزمة السياسية في فنزويلا أمام طريق مسدود

مكسيكو — سبوتنيك. وحسب مرسوم مادورو، فإن رواتب عناصر الحرس الوطني والشرطة ستزداد بنسبة 85 بالمئة، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي في البلاد.

وتم تخصيص موارد إضافية لهذا الغرض بمقدار حوالي 261 مليار بوليفار (نحو 100 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي)، وسيتم أيضا تحويل 4.4 مليار بوليفار (1.6 مليون دولار) لإتمام بناء مقرات الشرطة في 3 ولايات فنزويلية.

يذكر، أن موجة الاحتجاجات الأخيرة مستمرة في فنزويلا منذ بداية شهر نيسان/أبريل الماضي، حين حاول الرئيس مادورو الحد من صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، ونقل السلطة التشريعية إلى المحكمة العليا. وعلى الرغم من عدول الرئيس عن هذا القرار في وقت لاحق، لم تتوقف الاحتجاجات.

وفي الوقت الحالي يحتج أنصار المعارضة على قرار مادورو تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور، ويطالبون بإقصاء قضاة المحكمة العليا وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ووصلت حصيلة ضحايا الاضطرابات الأخيرة في فنزويلا إلى أكثر من 90 شخصا.