الزعيم الكوبي ينتقد السلطات الأمريكية

© AP Photo/ Roberto Carlos Sanchez راؤول كاسترو يهاجم سياسات ترامب بشأن الهجرة والتجارة

مكسيكو — سبوتنيك. وقال كاسترو خلال اجتماع الجمعية الوطنية أن "الحكومة الأمريكية قررت تشديد الحصار من خلال فرض قيود جديدة، مفسرة الإجراءات الجديدة باللجوء إلى المنطق العدائي من زمان الحرب الباردة".

وأضاف كاسترو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يأخذ بعين الاعتبار تأييد الأمريكيين والمهاجرين الكوبيين في الولايات المتحدة لفكرة رفع الحصار وتطبيع العلاقات الثنائية بين واشنطن وهافانا.

وأكد الزعيم الكوبي أن "كوبا لديها إرادة لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة على احترام السيادة، ولا يجد انتظار موافقة كوبا على مناقشة مبادئها أو قبولها بأي شروط، ونحن لم نقم بذلك أبدا. وبغض النظر عما تقوم به الولايات المتحدة، نحن سنواصل المضي قدما في الطريق الذي اخترناه".

هذا، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن التخلي عن نهج الرئيس السابق باراك أوباما نحو تطبيع العلاقات مع كوبا، معتبرا اياه "خاطئا". وأكد البيت الأبيض على إبقاء الحصار الاقتصادي على كوبا ورفض دعوات الأمم المتحدة وبعض الجهات الأخرى لرفعه.