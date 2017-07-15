استراليا الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

© AFP 2017/ MARK GRAHAM لماذا استراليا تدعو موسكو للكف عن دعم الرئيس الأسد

ونقلت الصحيفة عن بيشوب قولها، أمس الجمعة، في بلغراد عاصمة صربيا "لم نلجأ لميزانيتنا الخاصة بالمساعدات ولم نقدم تعهدات لا نستطيع أن نفي بها… نظمنا حملة تعتمد بشكل كبير على سجلنا وكيف سنتصرف في مجلس حقوق الإنسان". وقالت الصحيفة إن استراليا حصلت على 141 تعهدا مكتوبا وأكثر من 20 تعهدا شفهيا من 192 عضوا في الأمم المتحدة لدعم طلبها.

ولم يتمكن مكتب بيشوب اليوم السبت من تأكيد ضمان حصول استراليا على مكان بالمجلس ولكنه قال "نتطلع إلى مساهمة إيجابية" وذلك قبل الإعلان عن تشكيل المجلس في أكتوبر تشرين الأول.

وكانت الأمم المتحدة انتقدت من قبل معاملة استراليا للسكان الأصليين ومن المقرر أن تصدر مقررتها الخاصة فيكتوريا تولي-كوربوز تقريرا في سبتمبر أيلول.

وستكون هذه أول مرة تشغل فيها استراليا مكانا في المجلس، ويأتي ذلك وسط انتقادات لسجلها المتعلق بحقوق الإنسان مع السكان الأصليين ومع طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.



