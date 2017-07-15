الشرطة الإيرانية تطلق النار على مهاجم بسكين في مترو طهران

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi المسؤول عن هجمات طهران جرت تصفيته خارج البلاد بقوات إيرانية

وقال هادي تامحيدي، نائب حاكم منطقة "شاري ري" جنوبي طهران، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الرجل المجهول هاجم رجل دين بسكين، بعد نزاع، وجرح رجلا آخرا.

وأوضح أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم، وتوفي الرجل متأثرا بجراح، مضيفا "يبدو أن المعتدي كان غير متزن".

من جانبه، قال المتحدث باسم المترو إن حركة المترو في محطة "شاري ري" عادت إلى طبيعتها بعد الحادث.