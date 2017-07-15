إيران: سياسات ترامب وتصرفاته المتضاربة سبب الفتنة والتمرد

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE مسؤول أمريكي بارز: مرجح جدا أن يصدق ترامب على التزام إيران بالاتفاق النووي

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انتخاب ترامب الذي قال كثيراً إن طهران داعم رئيسي لجماعات متشددة. بحسب ما نقلته رويترز.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، قوله إنه يجب على ترامب "أن يعزو سبب الفتنة والتمرد إلى سياساته وتصرفاته التعسفية والمتضاربة وكذلك سياسات وتصرفات حلفائه المتغطرسين المعتدين المحتلين في المنطقة".

وقال ترامب يوم الخميس إن تهديدات جديدة تظهر من "أنظمة مارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وسوريا والحكومات التي تمولها وتدعمها".

وألقى مسؤوولون إيرانيون كبار باللوم على السعودية، حليفة الولايات المتحدة، في زعزعة الاستقرار وفي وقوع هجمات في الشرق الأوسط بما في ذلك هجمات راح ضحيتها 18 شخصاً في طهران الشهر الماضي.

ونفت السعودية ضلوعها في الهجمات التي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

ورغم انتقاد ترامب لطهران قال مسؤول أمريكي كبير يوم الخميس إن "من المرجح جداً" أن يقر الرئيس الأمريكي بالتزام إيران باتفاقها النووي مع القوى العالمية وإن كانت لديه بعض التحفظات.