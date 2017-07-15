"العليا الأمريكية" تمهل هاواي حتى الثلاثاء للرد على طعن بشأن "حظر السفر"

© AP Photo/ Wilfredo Lee إدارة ترامب تستأنف ضد قرار محكمة جزئية يبطل جزءا من حظر السفر

ويتضمن حكم المحكمة المذكور منع تطبيق "حظر السفر" الذي أصدره على أجداد مواطنين أمريكيين ولاجئين يتم بالفعل التعامل مع وثائقهم في إدارات الهجرة. بحسب ما ذكرته رويترز.

وفي وثائق قدمت للمحكمة أمس الجمعة طلبت الإدارة الأمريكية من القضاة وقف قرار يحد من تطبيق حظر السفر المؤقت الذي أصدره الرئيس بمنع استقبال مسافرين ولاجئين من ست دول ذات أغلبية مسلمة.