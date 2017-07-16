شرطة لندن تعتقل مراهق آخر للاشتباه بتورطه في هجوم بمواد حارقة

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko احتجاز فتاة بمطار في لندن للاشتباه بها في التحضير لتفجيرات إرهابية وقالت الشرطة في بيان إلى أن المعتقل يبلغ من العمر 16 عاما، سيمثل أمام المحكمة ظهر الاثنين، 17 يوليو / تموز.





وأضافت شرطة سكوتلاند يارد أن المراهق الذي تم اعتقاله يوم الجمعة، أطلق سراحه بكفالة مالية.





يذكر أن الشرطة البريطانية أعلنت في وقت سابق، أنها اعتقلت مراهقين أثنين بعد خمسة هجمات بمادة حارقة خلال 90 دقيقة في شرق لندن خلفت عدة مصابين بجروح في الوجه بينهم شخص إصابته بالغة.





وأشارت إلى أن المهاجمان اللذان كان يركبان دراجة نارية مر بجوار رجل يبلغ من العمر 32 عاما في منطقة هاكني بشرق لندن عند الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش يوم الخميس وألقيا مادة حارقة على وجهه قبل أن يفر أحد الاثنين بدراجة الضحية.





وأضافت الشرطة إنه في غضون الساعة والنصف التالية تعرض ثلاثة رجال آخرين بأنحاء هاكني وواحد في حي إزلنجتون المجاور لهجمات بمادة حارقة.