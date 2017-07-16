مقتل وإصابة 57 مشجعًا في ملعب كرة قدم بالسنغال

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الحادث وقع عقب انتهاء المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المحلي.

وأعربت السلطات المحلية عن خشيتها من بقاء بعض الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ يعملون مكان الحادث.