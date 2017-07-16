ترامب يعد ماكرون بإعادة التفكير في انسحاب أمريكا باتفاقية المناخ

© AFP 2017/ Timothy A. Clary مظاهرات في واشنطن ونيويورك بعد انسحاب ترامب من اتفاقية المناخ ونقلت صحيفة جورنال دو ديمانش، عن ماكرون قوله: "دونالد ترامب، سمعني وفهم أفكاري ولا سيما بما يخص تغير المناخ والإرهاب، وقال لي إنه سيحاول لإيجاد بعض الحلول خلال الأشهر المقبلة.





وأضاف "تناقشنا بشكل مفصل ما يسمح بالعودة إلى اتفاق باريس".





وفي مطلع حزيران/ يونيو، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستخرج من اتفاقية باريس للمناخ (2015) — وهو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، الذي يحدد خطة عمل للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.





وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ، أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، وقد تم التوصل إليه في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر 2015 في باريس، بعد مفاوضات طويلة بين ممثلين عن 195 دولة.





ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعد موافقة كل الدول عليه، وضمنها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن الرئيس الأميركي الحالي ترامب أعلن انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية.