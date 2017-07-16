ماكين يخضع لإجراء عملية جراحية

وأشار المكتب في بيان له إن ماكين "سيمكث في أريزونا هذا الأسبوع للتعافي بعدما خضع لإجراء جراحي لإزالة تجلط دموي حجمه خمسة سنتيمترات فوق عينه اليسرى".





وبحسب رويترز لم يتضح ما إذا كان غياب ماكين سيؤثر على التصويت الحاسم لمجلس الشيوخ على تشريع لإلغاء قانون الرعاية الصحية (أوباماكير) أم لا.





ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب مكين بشأن موعد عودته إلى واشنطن.