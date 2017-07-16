ارتفاع عدد ضحايا حريق الصين إلى 22 قتيلا

وكنت السلطات المحلية في المقاطعة الصينية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 14 شخصا.





وبحسب تلفزيون الصين المركزي، فقد اندلع الحريق اليوم ألاحد حوالي الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي ،[السبت 23.30 بتوقيت موسكو] بالقرب من مدينة تشانغشو يوشان.





ووفقا للسلطات المحلية، الحريق تم إخماده و التحقيقات جارية في الأسباب التي أدت إلى الحريق.