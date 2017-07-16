صفوي: مركز القوة سينتقل إلى الشرق في روسيا والصين والهند عام 2025

وأضاف صفوي:
"أمريكا تحملت، ومنذ عام 2001 وحتى الآن، هزائم استراتيجية متلاحقة، ولم تحقق أي من أهدافها المعلنة سلفاً بهجومها العسكري على أفغانستان والعراق بل مُنيت بخسائر بشرية ومادية تقدر بتريليونات الدولارات".
وأشار اللواء صفوي إلى أن تواجد القوات البرية للحرس الثوري في المناطق الحدودية الشرقية لإيران يهدف إلى ترسيخ الاستقرار والأمن المستدام في شرق البلاد.
ولفت إلى أن من وصفهم بـ"أعداء إيران"، "وضعوا على سلم أولوياتهم المساس بالأمن الداخلي على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية".
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