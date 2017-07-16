أردوغان يفاجئ الشعب التركي

© REUTERS/ Murad Sezer تركيا تعتقل رئيسة تحرير صحيفة بسبب مقال عن الانقلاب الفاشل

وفوجىء مستخدمو الهاتف في تركيا، بسماع الرسالة من أردوغان عند إجرائهم الاتصالات، فبعد إدخال الرقم لإجراء الاتصال، وعوضا عن نغمة الاتصال سمع المستخدمون رسالة من أردوغان مهنئا إياهم بالعيد الوطني "للديموقراطية والوحدة" في اشارة إلى إفشال الانقلاب، وذلك بحسب صحيفة حرييت التركية.

وقال أردوغان، في الرسالة، "بصفتي رئيساً للجمهورية أوجه التهنئة في 15 تموز باليوم الوطني للديموقراطية والوحدة وأتمنى الرحمة للشهداء وللأبطال الصحة والرفاه".