قصة الرضيع السوري جاستين ترودو الذي التقاه رئيس وزراء كندا (صور)

واحتضن رئيس الوزراء الرضيع في مهرجان كالغاري ستامبيد لرعاة البقر بمدينة كالغاري بإقليم ألبرتا في غرب كندا.

وحسب "بي بي سي" ولد الرضيع، الذي يبلغ حاليا من العمر شهرين، في مدينة كالغاري في شهر مايو/أيار الماضي بعد أشهر قليلة من هروب أبويه وابنيهما من ويلات الحرب في سوريا. وجاءت الأسرة من العاصمة دمشق.

وعندما وصلت الأسرة اللاجئة إلى مدينة مونتريال في فبراير/شباط من السنة الماضية، لم يكن ترودو حاضرا في المطار لتحية هؤلاء اللاجئين كما فعل في مناسبات أخرى مع لاجئين سوريين آخرين.

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لكن الزوجين، محمد وعفراء بلان، شعرا بأنهما يجب أن يشكرا ترودو على نحو ما، ولهذا سميا المولود الجديد الذي رزقا به على اسم رئيس الوزراء الكندي وأصبح اسمه الكامل جاستين ترودو آدم بلان.

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