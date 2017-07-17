كوريا الجنوبية تقترح على بيونغ يانغ استئناف الحوار

© Sputnik. Iliya Pitalev كوريا الشمالية تهدد الأمم المتحدة وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن سيؤول اقترحت على بيونغ يانغ إجراء المفاوضات بين العسكريين يوم 21 تموز/يوليو الجاري، وعبر قنوات اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم 1 آب/أغسطس المقبل.





ودعت سيؤول بيونغ يانغ إلى الرد على مقترحاتها.





والجدير بالذكر، أن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، كان قد طرح فكرة استئناف الحوار بين سيؤول وبيونغ يانغ خلال زيارته الأخيرة لألمانيا.