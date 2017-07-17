نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6.9%

© Sputnik. Алексей Никольский الصين تحث الدول الأجنبية على عدم التدخل في شؤونها الداخلية وجاء في تقرير لهيئة الإحصاءات، تم نشره اليوم الاثنين، أنه "وفقا للإحصاءات الأولية، بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني من عام 2017 الحالي 6.9 بالمئة".





وكانت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين في الربع الأول من العام 6.9 بالمئة أيضا.





والجدير بالذكر إلى أن هذه المؤشرات أفضل من التوقعات الرسمية للسلطات الصينية وتوقعات الخبراء. وكان خبراء صندوق النقد الدولي يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين في الربع الثاني من العام عند مستوى 6.7 بالمئة.