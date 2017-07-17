مقتل 9 بسبب السيول في ولاية أريزونا الأمريكية

© AP Photo/ Tinatin Kiguradze فيضانات السودان تقتل 76 شخصا

ونقلت "رويترز" عن رون ساتلماير رئيس إدارة إطفاء الحرائق، أنه قال إن السلطات تبحث عن شخص واحد على الأقل مفقود بعد الواقعة التي جرت في نهر فيرد قرب بايسون على بعد نحو 145 كيلومترا شمال شرقي فينيكس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طفلين على الأقل كانا بين القتلى. ولم يذكر مكتب رئيس الشرطة تفاصيل بشأن القتلى أو المفقودين.