أوكرانيا تسلم إيطاليا مؤسس أكبر خطة لغسيل أموال في البلاد

© Sputnik. Anton Denisov مصارف بريطانية شاركت في "غسيل" 740 مليون دولار من روسيا

كييف-سبوتنيك. وكتب لوتسينكو، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الثيميس "إلهة العدالة عند الإغريق" الإيطالي استلم من أوكرانيا إشارة للشراكة،

حيث تم تسليم بشكل فعلي أحد أكبر مؤسسي مخططات غسيل الأموال في تاريخ إيطاليا جوزيبي دونالد نيقوسيا، حيث سرق هذا المجرم من الإيطاليين مئات ملايين اليورو واختفى لسنوات عديدة في دول مختلفة في العالم".

وأكد لوتسينكو أن هيئة الأمن الأوكرانية اعتقلت الإيطالي في نيسان /أبريل.

وتابع قائلاً "هذا الحدث أصبح خطوة جديدة لتعزيز التعاون الإيطالي الأوكراني بين الهيئات القانونية، وتعطي أساساً للاعتماد على الموقف الإيطالي البناء في قضية فيتالي ماركيف (العسكري الأوكراني المعتقل في إيطاليا)".

هذا واعتقل العسكري الأوكراني فيتالي ماركيف، في 30 حزيران/ يونيو، في إيطاليا للاشتباه بمشاركته في مقتل المصور الصحفي أندري روكيل ومترجمه أندري ميرونوف، بالقرب من "سلافيانسك" في إقليم دونيتسك عام 2014، حيث نجى من القصف الصحفي الفرنسي أوليام روغيلون الذي أدلى خلال التحقيق بشهادته التي على أساسها اعتقل ماركيف.