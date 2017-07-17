ظريف: حلفاء أمريكا في المنطقة هم من يدعم الإرهاب

وقال ظريف خلال أحد لقاءاته إن الاتهامات الأمريكية لإيران بدعم الإرهاب ليست "بمحلها وسياسة خاطئة".

وأضاف الوزير الإيراني "نحن نعلم من أين يأتي الإرهابيون. نعلم من أي الدول جاء الإرهابيون الذين هاجموا برجي التجارة العالميين في نيويورك، أستطيع أن أقول إن لا أحد منهم جاء من إيران".

وأوضح "أغلبية الإرهابيين كانت جنسياتهم من دول حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. من بين الـ 19 إرهابيا الذين قاموا بخطف الطائرات، 15 سعوديا واثنان من الإمارات العربية المتحدة والباقون من مصر ولبنان".

وتابع قائلاً "انظروا إلى "داعش" و"النصرة" و"القاعدة"، انظروا إلى المنظمات الإرهابية الأخرى، ليس لهم أي علاقة بإيران. هم لا يأخذون فقط فكرهم، بل الدعم الاقتصادي والعسكري من دول تسمي نفسها حليفة للولايات المتحدة الأمريكية".