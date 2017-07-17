فنلندا تجهز الأنفاق لحرب محتملة مع روسيا

ووفقا للصحيفة، فإنه للحماية ضد هجوم روسي محتمل، تسعى فنلندا للحصول على نظام من المخابئ والأنفاق تحت هلسنكي، بطول 200 كيلومتر، ويمكن في أي وقت تحويلها إلى ملاجئ ومركز قيادة.

وتسمي وزارة الدفاع هذا النظام بـ"الدروس المستفادة من الحرب العالمية الثانية".

© Sputnik. Eduard Pesov فنلندا لا تشعر بتهديد من الجانب الروسي

ويمكن لهذه الأنفاق استيعاب أكثر من 600 ألف شخص، وهو تعداد سكان العاصة الفنلندية، وتحت الأرض يمكن عمل الاتصالات دون انقطاع.

وبدأ العمل على البنية التحتية للدفاع منذ ربيع العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى قلق فنلندا البالغ من المناورات العسكرية المقبلة بين روسيا وروسيا البيضاء والمسماه "الغرب-2017".

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن الجيش الفنلندي يجري تدريبات خاصة لإجلاء جماعي.

وتجري هذا العام في الفترة من 14 حتى 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الروسية وقوات روسيا البيضاء.