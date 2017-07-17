تركيا تعتقل 115 شخصا لصلتهم بمحاولة الانقلاب

وذكرت "الأناضول" في تقرير نشرته في وقت متأخر الليلة الماضية، أن السلطات اعتقلت حتى الآن 115 من المشتبه بهم، بينهم رجال أعمال وقابلات وصحفيين، في عمليات في إقليم تكيرداغ شمال غربي البلاد. وأشارت إلى أن الشرطة تبحث عن المشتبه بهم الباقين.

ويعتقد أن المشتبه بهم كانوا يستخدمون تطبيق (بايلوك) للرسائل المشفرة والذي تقول الحكومة إن أتباع رجل الدين فتح الله غولن كانوا يستخدمونه. وتلقي أنقرة باللوم على غولن في تدبير الانقلاب الفاشل وهو ما ينفيه رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.