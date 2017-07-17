انتحارية تقتل ثمانية أشخاص قبل صلاة الفجر

وحسب "رويترز"، قال داميان تشوكو مفوض الشرطة بولاية بورنو، إن الانتحارية فجرت نفسها أثناء محاولتها دخول المسجد في وسط مدينة مايدوجوري عاصمة الولاية حوالي الساعة 04:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش) أي قبل صلاة الفجر بقليل.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن العملية، لكن اللجوء إلى الانتحاريات من أساليب بوكو حرام.

وتستمر التفجيرات الانتحارية والهجمات منذ بدء عملية عسكرية في شمال شرق نيجيريا وكذلك في الكاميرون والنيجر.

وأسفرت هجمات في مايدوجوري ومحيطها منذ أوائل يونيو/ حزيران، عن مقتل 62 شخصا على الأقل، وقتل 17 شخصا في المدينة الأسبوع الماضي.