تركيا تمنع أكثر من أربع ألاف روسياً من دخول البلاد لصلتهم بتنظيم "داعش"

© Sputnik. Valeriy Melnikov النمسا تجدد رفضها "الشديد" لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان، اليوم الإثنين: "من بين أربعة ألاف و957 أجنبياً تم ترحيلهم من تركيا لصلتهم بتنظيم داعش، في عام 2011، أكثرهم كانوا من روسيا، 804 أشخاص ومن ثم إندونيسيا، 435 شخص وطاجيكستان، 308 أشخاص".

ويذكر أن الحكومة التركية، اليوم الإثنين، "أحالت إلى البرلمان مذكرة تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك للمرة الرابعة على التوالي".